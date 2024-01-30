ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії, запроваджені за агресію проти України. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

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Продовження санкцій

Санкції продовжили на наступні шість місяців — до 31 липня 2024 року.

Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення рф.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, які охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

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Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

Нагадаємо

Останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти росії схвалили у грудні 2023 року, він, серед іншого, впроваджує обмеження на торгівлю російськими діамантами.