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9 лютого 2024, 10:00

Якість послуг — основа успішного бізнесу UNIQA

У 2023 році UNIQA Україна продовжила демонструвати свою надійність та високу якість обслуговування, і це підтвердили численні позитивні відгуки наших клієнтів. Наша наполеглива робота і зосередженість на потребах клієнтів допомогла нам досягти рівня задоволеності 4,6 з 5. І це підкреслює нашу відданість високим стандартам обслуговування.



Системний підхід до збору зворотного зв'язку

Для збору та аналізу зворотного зв’язку ми використовуємо інноваційне програмне рішення Qualtrics, що допомагає нам ефективно збирати та аналізувати оцінки та відгуки від клієнтів. Цей інструмент дозволяє збирати зворотний зв'язок на кожному етапі взаємодії з клієнтами — від придбання поліса до оформлення страхових випадків. Завдяки цьому, ми можемо не лише швидко реагувати на відгуки, але й адаптувати наші послуги так, щоб вони відповідали вимогам та очікуванням клієнтів на найвищому рівні.

Результати опитувань клієнтів

Високий рівень задоволеності наших клієнтів у 2023 році — це не просто цифри, це відображення нашої невтомної роботи та виконання зобов'язань. Впродовж року ми отримали понад 92 тисяч відгуків від наших клієнтів, з яких 84% були максимальними — п'ятірками. Ці результати свідчать про довіру та вдячність наших клієнтів за якість послуг.


Найвищі оцінки ми отримали за такими напрямками: покупка полісу (4,93), продовження договору страхування (4,98), страхування життя (4,88) і автострахування (4,87). Окрім того, такі складніші сервісні ланки, як оформлення страхової події (4,64) та врегулювання КАСКО (4,45), отримали високі оцінки, що підтверджує ефективність наших процесів та увагу до деталей.


Лариса Зелінська, Начальник департаменту клієнтського досвіду та сервісів: «В UNIQA ми прагнемо не просто задовольняти, а перевершувати очікування наших клієнтів. Наша відданість роботі зі зворотним зв'язком та його аналізом — це ключ до нашого успіху. Регулярні опитування клієнтів відіграють важливу роль у цьому процесі, допомагаючи нам зрозуміти, як ми можемо покращувати наші послуги. Наша мета — не лише відповідати потребам клієнтів, а й випереджати їх. Ми дуже вдячні своїм клієнтам за їх довіру та відданість!»

Джерело: Мінфін
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