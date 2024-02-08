Митниця за січень виявила порушень на понад 2,1 мільярд гривень

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Вилучено предметів правопорушень на суму майже 9 млн грн. Зокрема:

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Безпосередньо митницями розглянуто 253 справи про порушення митних правил, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто штрафів на суму 6 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 396 справ про порушення митних правил на суму 200 млн грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 420 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 93 млн грн (конфіскація — 47,5 млн грн, штрафи — 45,3 млн грн).