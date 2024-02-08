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8 лютого 2024, 18:38

Митниця за січень виявила порушень на понад 2,1 мільярд гривень

Протягом січня 2024 року виявлено 730 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 2,1 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 10 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомленні Митниці.

Протягом січня 2024 року виявлено 730 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 2,1 млрд грн.
Фото:mof.gov.ua

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Вилучено предметів правопорушень на суму майже 9 млн грн. Зокрема:

  • промислових товарів на 3 млн грн;
  • продовольчих товарів на 3 млн грн;
  • транспортних засобів на 3 млн грн.

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Безпосередньо митницями розглянуто 253 справи про порушення митних правил, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто штрафів на суму 6 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 396 справ про порушення митних правил на суму 200 млн грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 420 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 93 млн грн (конфіскація — 47,5 млн грн, штрафи — 45,3 млн грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 лютого 2024, 18:44
#
А то есть запрещать выезд из страны эт не нарушение :D
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Kharakternyk
Kharakternyk
8 лютого 2024, 18:56
#
Заборона виїзду рабам не вважається порушенням.
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youknow
youknow
8 лютого 2024, 19:52
#
Молодці що знайшли. а далі штрафи за ці порушення будуть біля ста мільонів гривень?☻
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