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7 лютого 2024, 9:16

Уряд ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня

Кабінет міністрів на засіданні 6 лютого схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів на засіданні 6 лютого схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

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Що відомо

Він підкреслив, що ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань перед МВФ.

У ньому пропонується з 1 березня відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Також з 1 березня пропонується поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року.

Та передбачити протягом 60 днів із дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас проєкт закону пропонує встановити мораторій на проведення Держмитслужбою документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій.

А також врегулювати відновлення перевірок у разі зміни таким платником свого місцезнаходження.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 лютого 2024, 10:20
#
Значит импорт подорожае.
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