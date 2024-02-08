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8 лютого 2024, 15:32

Акції британського виробника чіпів Arm зросли на понад 30% на тлі розвитку ШІ

Акції британського чіпмейкера Arm, який належить японському холдингу Softbank, зросли на понад 30% в середу на тлі того, що компанія спрогнозувала квартальні продажі та прибуток, які перевищили очікування Волл-стріт. Клієнти прагнуть розробити нові чіпи для роботи зі штучним інтелектом (ШІ), генеруючи вищі роялті. Про це повідомляє Reuters.

Акції британського чіпмейкера Arm, який належить японському холдингу Softbank, зросли на понад 30% в середу на тлі того, що компанія спрогнозувала квартальні продажі та прибуток, які перевищили очікування Волл-стріт.
Фото: wikipedia.org

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Зростання акцій Arm підвищило ринкову капіталізацію компанії приблизно на $26 млрд. Тепер Arm торгується на рівні $102,11, що вдвічі більше порівняно з ціною в $51, встановленою під час первинного публічного розміщення акцій у вересні.

В Reuters зазначили, що компанія Arm унікальна тим, що постачає бібліотеку креслень для конкурентів у сфері виробництва мікросхем. Її мажоритарний власник SoftBank Group у 2016 році зробив ставку на те, що Arm може використати своє домінуюче становище в смартфонах, де вона займає центральне місце як в Apple, так і в пристроях на Android.

Згідно з даними LSEG, середні показники продажів Arm у четвертому кварталі 2023 року та скоригованого прибутку становлять $875 млн та 30 центів на акцію відповідно, що перевершує оцінки у $780,3 млн та 21 цент на акцію.

Arm очікує, що доходи від ліцензій на чіпи, які забезпечують роботу штучного інтелекту у центрах обробки даних, телефонах і комп’ютерах, стануть значним фактором зростання компанії.

З 2016 року Arm значно диверсифікувала свій бізнес. Зараз смартфони становлять 35% від загальної кількості поставлених чіпів, у порівнянні з 60−70% у 2016 році.

Два способи заробітку

Arm заробляє гроші двома способами: через ліцензійні угоди щодо своєї інтелектуальної власності та роялті, що стягується за кожен проданий чіп, який використовує її технологію.

Останніми роками більше клієнтів Arm почали використовувати дев’яту та найновішу версію її основної архітектури чіпа, що важливо для підсумкової лінії Arm, оскільки компанія стягує приблизно подвійну ставку роялті за цей чіп.

Близько 15% доходу від роялті Arm надходить від її технології дев'ятого покоління, порівняно з 10% у попередньому кварталі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Arm у серпні 2023 року подала заявку на IPO, яке може стати найбільшим у 2023 році.

Джерело: Мінфін
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