Arm подала заявку на IPO, яке може стати найбільшим у 2023 році

У США розміщення акцій Arm може стати найбільшим майже за два роки — з моменту розміщення акцій виробника електромобілів Rivian на суму $13,7 млрд у жовтні 2021 року.

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У своїй заявці, поданій напередодні до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), компанія повідомила, що кожна розміщена американська депозитарна акція (ADS) дозволяє отримати звичайну акцію номінальною вартістю £0,001. Компанія проведе первинний лістинг на біржі NASDAQ під тикером ARM.

У документі також йдеться, що у процедурі розміщення паперів візьмуть участь банки Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Mizuho Financial. У документі перераховано і 24 інших андеррайтерів.

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За даними агентства Bloomberg, Arm планує встановити ціну розміщення наступного тижня. Компанія не розкрила в документі пропоновані умови продажу акцій, але очікується, що оцінка Arm становитиме від $60−70 млрд.

За даними Reuters, компанія Arm планувала залучити в ході IPO близько $8−10 млрд, але ця сума може бути знижена, оскільки материнська компанія SoftBank вирішила зберегти за собою більшу частину компанії після покупки частки Vision Fund.

Згідно з даними, наведеними у документі, вартість Arm становить понад $64 млрд, зазначає Bloomberg.