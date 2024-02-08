Впродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%. Про це повідомляє Укравтопром.
8 лютого 2024, 12:52
Попит на вживані авто за рік зріс на 45%. Які моделі купували найчастіше у січні
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- дизельні авто — 29%;
- електромобілі — 16%;
- авто з ГБО — 5%;
- гібриди — 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто став Volkswagen Golf.
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Найпопулярніші моделі січня
- Volkswagen Golf — 948 од.;
- Renault Megane — 759 од.;
- Skoda Octavia — 669 од.;
- Volkswagen Passat — 599 од.;
- Volkswagen Tiguan — 396 од.;
- Nissan Leaf — 355 од.;
- Audi A4 — 347 од.;
- Audi Q5 — 334 од.;
- Nissan Rogue — 330 од.;
- Tesla Model 3 — 309 од.
Джерело: Мінфін
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