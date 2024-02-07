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7 лютого 2024, 14:47

Банки Гонконгу також відмовляються приймати платежі з росії

Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі з росії. Проблеми з переказами посилилися з 1 лютого. Раніше російські компанії могли надсилати платежі в гонконгські банки через системи PingPong і Xtransfer. Про це пише FinTech Insider із посиланням на росЗМІ.

Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі з росії.

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Як зазначає видання, найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі з росії, включно з переказами в юанях.

Посилення контролю санкційної політики з боку китайських банків збіглося з візитом чиновників Міністерства фінансів США в Гонконг. При цьому за останні два роки Китай нібито встиг утвердитися як ключовий торговельний партнер росії.

У січні 2024 року, представники Мінфіну США провели кілька зустрічей у Гонконзі. Спілкуючись із представниками банків, вони обіцяли вторинні санкції за допомогу росії в торгівлі товарами подвійного призначення.

Проблеми з переказами посилилися з 1 лютого. Раніше російські компанії могли надсилати платежі в гонконгські банки через системи PingPong і Xtransfer, однак на початку лютого ці платіжні системи відмовилися приймати платежі від російських банків.

Зазначається, що представники російських компаній почали відкривати юридичні особи в інших так званих «дружніх країнах» для проведення оплати.

Нагадаємо, що після ухвалення указу Джо Байдена про те, що Мінфін США може карати іноземні банки, якщо вони допомагають росії, кілька країн почали відмовляти російським клієнтам у банківському обслуговуванні, зокрема Туреччина, Кіпр та Китай.

До теми: Китайський банк, який був головним для російських імпортерів, зупинив відносини з рф

Джерело: Мінфін
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