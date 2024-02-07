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7 лютого 2024, 19:46

У Лондоні подали в суд на програміста, який називає себе творцем біткоїна

У Високому суді Лондона почали розглядати справу проти програміста Крейга Райта, який називає себе творцем біткоїна. Позивачем у справі виступила некомерційна організація Crypto Open Patent Alliance (COPA).Перші засідання відбулись 5 й 6 лютого. Про це пише CoinDesk.

У Високому суді Лондона почали розглядати справу проти програміста Крейга Райта, який називає себе творцем біткоїна.
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

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Австралійський програміст Крейг Райт заявляє, що саме він і є Сатоші Накамото — який й створив біткоїн у 2009 році. Позивачі ж впевнені, що це не правда й стверджують, що Райт сфальсифікував документи.

У судовому процесі фігурують кілька матеріалів. Це фрагмент роботи Райта на основі концепції BlackNet, датована, як стверджує він сам, 2002 роком, запис його входу в поштову скриньку Сатоші та академічні статті.

Під час розбору та аналізу цих матеріалів суд відзначив схожість технічного документа BlackNet з white paper біткоїна. Райт заявив на це, що йому не заборонено займатися самоплагіатом.

Автором оригінальної концепції BlackNet вважається програміст Тім Мей. Він представив її в 1993 році. Райт стверджує, що він створив біткоїн під натхненням від ідеї Мея.

В інших паперах сторона обвинувачення виявила помилки та неточності. А на відео, де Райт нібито входить у пошту Накамото, не видно адресного рядка. Він пояснив це тим, що оперувати мишкою і знімати на телефон одночасно було незручно.

Допит Райта триватиме до 13 лютого. Раніше суд дозволив йому надати докази, але з умовою, що експерти COPA проведуть власний аналіз.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
7 лютого 2024, 20:00
#
«…оперувати мишкою і знімати на телефон одночасно було незручно.»

ХАХАХАХАХАХААХ!!! ну і КЛОУН!
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