Джек Ма викуповує акції Alibaba, коли їх вартість впала на 35%

Найвідоміший підприємець Китаю Джек Ма, який після конфлікту з владою відійшов у тінь, потрохи скуповує акції своєї компанії Alibaba, вважаючи, що вона має потенціал. Про це пише The New York Times.

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Ма ніби відмовився від бізнесу

Джек Ма, який зник з поля зору громадськості після критики китайської влади, здавалось відійшов від свого бізнесу, відмовившись також від контролю над Ant Group, дочірньою компанією Alibaba. Раніше «Мінфін» писав про те, що Ма відкрив нову компанію по виробництву їжі.

Проте в останні місяці він скуповував акції Alibaba, як і Джозеф Цай, давній діловий партнер Ма й голова компанії.

Цай та Ма не афішують викуп акцій. Водночас це говорить про те, що бізнесмени вважають, що їх компанія недооцінена, після того, як її акції суттєво впали. Вартість акції Alibaba на біржі у Гонконзі за рік знизилась майже на 35%. На біржі у Нью-Йорку ціна паперів впала на 33% за рік.

Динаміка ціни акцій Alibaba на біржі у Гонконзі / Джерело: Google

Скільки акцій викупили

За даними The New York Times, 23 січня, Цай придбав акції Alibaba, що торгуються в США, на суму близько $151 мільйона через свою сімейну інвестиційну компанію Blue Pool Management.

Ма, який пішов у відставку з посади виконавчого директора компанії у 2019 році, але залишається основним акціонером, купив акції на біржі у Гонконзі на суму $50 мільйонів у цьому кварталі.

Ма та Цай вже володіють значною кількістю акцій Alibaba.

Розміри купівлі не великі — ринкова капіталізація Alibaba становить близько $171 мільярда, але такий викуп акцій своєї ж компанії може свідчити про потенціал росту, оскільки Ма та Цай точно знають як буде розвиватися фінтех-гігант. Тому за такими викупами уважно слідкують як регулятори, так й інвестори.

Сама Alibaba минулого року викупила 3% своїх акцій на $9,5 мільярда.

Важкі часи

Alibaba пережила важкі часи в останні роки. Вона одна з перших, хто постраждав від спаду технологічної індустрії, який знищив приблизно $1,1 трильйона ринкової капіталізації сектора.

У 2020 році Ant Group під тиском китайської влади була змушена скасувати свою потенційно рекордну IPO. Пізніше китайські чиновники наклали на Alibaba антимонопольний штраф у розмірі $2,8 мільярда.

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