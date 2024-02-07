Приватбанк дозволив відкривати по декілька карток «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба банку.
7 лютого 2024, 16:29
Приватбанк дозволив відкривати декілька карток «єВідновлення»
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Для чого багато карток
Українці, житло яких було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни, тепер можуть оформити одразу декілька карток за програмою «єВідновлення» у Приватбанку, йдеться у повідомленні.
В пресслужбі також підкреслили, що це особливо актуально для громадян, у яких внаслідок військових дій пошкоджено або зруйновано одразу декілька об'єктів нерухомості.
За даними уряду, понад 70% людей, які вже оформили виплати через Дію, вибрали картки Приватбанку.
Що варто зробити для отримання виплат
Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше;
- Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви);
- Подати заяву про отримання допомоги через Дію;
- Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги;
- Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією;
- Отримати гроші на картку єВідновлення.
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Джерело: Мінфін
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