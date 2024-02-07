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7 лютого 2024, 16:29

Приватбанк дозволив відкривати декілька карток «єВідновлення»

Приватбанк дозволив відкривати по декілька карток «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк дозволив відкривати по декілька карток «єВідновлення».
Фото: Pixabay

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Для чого багато карток

Українці, житло яких було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни, тепер можуть оформити одразу декілька карток за програмою «єВідновлення» у Приватбанку, йдеться у повідомленні.

В пресслужбі також підкреслили, що це особливо актуально для громадян, у яких внаслідок військових дій пошкоджено або зруйновано одразу декілька об'єктів нерухомості.

За даними уряду, понад 70% людей, які вже оформили виплати через Дію, вибрали картки Приватбанку.

Що варто зробити для отримання виплат

Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:

  1. Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше;
  2. Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви);
  3. Подати заяву про отримання допомоги через Дію;
  4. Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги;
  5. Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією;
  6. Отримати гроші на картку єВідновлення.

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Джерело: Мінфін
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