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7 лютого 2024, 15:44

Мінцифри створить систему моніторингу тиску на бізнес

Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дасть можливість у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Forbes.

Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дасть можливість у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію.

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Що відомо

За його словами, наразі є рішення РНБО і розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки обшуків, скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо.

«Окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або органів контролю», — сказав він.

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На думку урядовця, це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.

«Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих», — пояснив Федоров.

Тож наразі у Мінцифри стоїть завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проєкти — щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
7 лютого 2024, 16:18
#
А що там няні?)))
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