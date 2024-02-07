Мінцифри створить систему моніторингу тиску на бізнес

Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дасть можливість у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Forbes.

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Що відомо

За його словами, наразі є рішення РНБО і розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки обшуків, скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо.

«Окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або органів контролю», — сказав він.

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На думку урядовця, це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.

«Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих», — пояснив Федоров.

Тож наразі у Мінцифри стоїть завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проєкти — щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.