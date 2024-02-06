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6 лютого 2024, 9:26

Блокування накладних та перевірки. На що скаржиться український бізнес

Протягом жовтня-грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів та закрила 220 справ. Про це йдеться у повідомленні Ради.

Протягом жовтня-грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів та закрила 220 справ.
Фото:depositphotos

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Допомога бізнесу

У завершальному кварталі року Рада допомогла бізнесу повернути 163 млн грн. З початку діяльності сума фінансового ефекту Ради перевищила 25 млрд грн.

На що скаржиться бізнес

Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до Ради, склавши 61% від усіх звернень. Хоча загальна кількість звернень на податкову тематику продемонструвала незначне зростання порівняно з минулим кварталом (206 з 337 у IV кв. проти 176 з 310 у III кв.), на думку бізнес-омбудсмена, проблеми бізнесу в податковій сфері залишаються на доволі хвилюючому рівні, як і саме полагодження СМКОР.

Очікувані зміни до нормативної бази мали здебільшого формально-технічний характер та не принесли суттєвих позитивних змін. Тож блокування податкових накладних (з яким стикнулось 20% активних платників станом на грудень 2023 р.), невиконання судових рішень щодо реєстрації накладних, а крім того, й податкові перевірки — серед основних предметів скарг бізнесу.

Рада також відзначає проблеми компаній у стосунках з правоохоронними органами. Мова йде про випадки вилучення майна в результаті селективних обшуків та процедурних зловживань з боку правоохоронних органів. Послідувала реакція бізнес-омбудсмена на резонансну справу Concord Capital, що припала вже на перший квартал 2024 року. Аби відновити діалог бізнесу з Офісом Генерального прокурора, Рада надала свій майданчик для регулярних зустрічей ОГП та бізнес-асоціацій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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