Світовий фондовий індекс досяг максимуму за останні два роки

Глобальний світовий фондовий індекс MSCI All-World досяг у середу, 7 лютого, максимуму за останні два роки. На нього значною мірою вплинув стрибок китайських акцій на 5% й падіння долара . Про це пише Reuters.

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Індекс MSCI All-World досяг найвищого значення з січня 2022 року. У середу він зріс ще на 0,1%. Причина — ріст китайських блакитних фішок — акцій найбільших компаній, які за останні два дні додали 5%.

В Європі акції в основному залишаються без змін, а ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq впали на 0,1%.

Динаміка індексу MSCI All-World / Джерело: Reuters

MSCI All-World — фондовий індекс, який відстежує майже 3 тис акцій у 47 країнах.

Акції фондового індексу (ETF), які торгуються в США на Nasdaq, зросли на 3% від початку року.

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