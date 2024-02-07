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7 лютого 2024, 13:15

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив новий законопроєкт про посилення мобілізації та рекомендував ухвалити його у першому читанні. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив новий законопроєкт про посилення мобілізації та рекомендував ухвалити його у першому читанні.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації № 10449. Відповідно відхилити всі альтернативні», — написав він у Telegram.

Він також зазначив, що Верховна рада розгляне його сьогодні після 13:00.

Нагадаємо

В законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
7 лютого 2024, 13:28
#
Конечно не будут сразу блокироваться. Нужно же дать время своим людям для перевода счетов на родственников.
+
0
HooToo
HooToo
7 лютого 2024, 13:49
#
Прийнято
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