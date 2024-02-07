Російські банки обмінювали золото на валюту в обхід санкцій — Bloomberg

Деякі російські банки обмінювали в Туреччині та ОАЕ золото на долари та євро й завозили валюту в рф, попри заборону це робити. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з інформацією видання, російські банки у 2023 році завезли таким чином понад $82 млн в еквіваленті. Серед таких банків називають Ланта-Банк, власники якого контролюють золотодобувну компанію GV Gold.

Bloomberg спирається на дані, які надала компанія Sayari й наразі не підтвердило їх, тому невідомо чи продовжують російські банки міняти золото на готівку.

Bloomberg звернувся до уряду ОАЕ, а також до Ланта-Банку, але жодної відповіді не отримав. Уряд Туреччині відмовився коментувати цю інформацію.

Читайте також: Китайський банк, який був головним для російських імпортерів, зупинив відносини з рф