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6 лютого 2024, 18:22

У січні 8 міжнародних компаній завершили вихід з росії: перелік

У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності. Про це йдеться у дайджесті KSE Institute.

У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності.
Фото: Novikov Aleksey/Shutterstock

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Хто покинув росію:

  • шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація)
  • найбільша банківсько-фінансова група Кіпру — Bank of Cyprus (ліквідація)
  • швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація)
  • американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація)
  • польський виробник гірничого обладнання Famur
  • французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia
  • німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group
  • гренландська рибальська компанія Royal Greenland

«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили даремні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в росії й почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», — заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проєкту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.

Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.

При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.

Читайте також: Країни «Великої сімки» посилять правила щодо обмеження цін на російську нафту

Джерело: Мінфін
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