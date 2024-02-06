У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності. Про це йдеться у дайджесті KSE Institute.
У січні 8 міжнародних компаній завершили вихід з росії: перелік
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Хто покинув росію:
- шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація)
- найбільша банківсько-фінансова група Кіпру — Bank of Cyprus (ліквідація)
- швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація)
- американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація)
- польський виробник гірничого обладнання Famur
- французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia
- німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group
- гренландська рибальська компанія Royal Greenland
«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили даремні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в росії й почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», — заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проєкту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.
Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.
При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.
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