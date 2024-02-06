У січні 8 міжнародних компаній завершили вихід з росії: перелік

У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності. Про це йдеться у дайджесті KSE Institute.

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Хто покинув росію:

шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація)

найбільша банківсько-фінансова група Кіпру — Bank of Cyprus (ліквідація)

швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація)

американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація)

польський виробник гірничого обладнання Famur

французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia

німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group

гренландська рибальська компанія Royal Greenland

«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили даремні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в росії й почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», — заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проєкту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.

Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.

При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.

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