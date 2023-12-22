Три банки мають проблеми з капіталом, один з них державний — НБУ

За результатами оцінки стійкості банків, три можуть повністю втратити капітал протягом трьох років. Про це пише Нацбанк у своєму звіті про фінансову стабільність за грудень.

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Регулятор оцінив стійкість 20 найбільших банків, які разом мають понад 90% чистих активів сектора в Україні. Нацбанк виставив підвищені вимоги щодо капіталізації 5 банкам й 2 банки їх уже виконали.

«Решті трьом банкам потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років», — заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації звіту.

Назви цих фінустанов Рожкова не зазначила, але повний звіт із тестування має бути опублікований НБУ у першому кварталі 2024 року. Водночас директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Первін Дадашова визнала, що у цій трійці є державний банк.

Також зазначається, що в поточному році оцінку стійкості проводили тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

За даними «Мінфіну», рейтинг стійкості серед українських банків за результатами 3 кварталу 2023 року очолює Укрсибббанк, на другому й третьому місцях — Креді Агріколь та Райффайзен Банк.