Міністерство фінансів 6 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,38 млрд грн в еквіваленті, що на 2,38 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
6 лютого 2024, 17:39
Мінфін залучив понад 8 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,20 млрд грн під 16,80% з погашенням 12 березня 2025 року;
- 2,11 млрд грн під 17,60% з погашенням 15 жовтня 2025 року;
- 56,67 млн грн під 18,50% з погашенням 24 лютого 2027 року.
В іноземній валюті:
- $80,01 млн під 4,66% з погашенням 20 березня 2025 року.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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