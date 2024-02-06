Країни «Великої сімки» посилять правила щодо обмеження цін на російську нафту

Починаючи з 20 лютого, Міністерство фінансів Японії та відомства з інших країн «Великої сімки» (G7) посилить для імпортерів російської нафти правила обмеження цін. Про це повідомляє Nikkei.

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Коли судноплавні та страхові компанії мають справу з дистриб’юторами нафти, які імпортують російську сиру нафту, вони повинні отримувати декларацію від імпортера кожного разу, коли вони завантажують вантаж, що ціна не перевищує встановлений поріг у $60 за барель.

Раніше страхові компанії повинні були отримувати декларацію для кожного періоду перевезення або страхування, але це буде змінено. Декларація потрібна буде при кожному завантаженні.

За яких умов декларації не будуть потрібні

При цьому декларації не будуть потрібні, якщо ціни прописані в контракті.

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Влада проситиме імпортерів, підозрюваних у перевищенні максимальної ціни на російську нафту, надати розбивку витрат, пов’язаних з експортними процедурами, транспортних витрат і страхових премій.

Зазначається, що G7, Європейський Союз і Австралія погодилися посилити ці заходи.

Нагадаємо

Обмеження ціни на російську нафту було введено в грудні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Мета полягає в тому, щоб зменшити доходи рф, країни-виробника нафти, і обмежити фінансування війни росією.