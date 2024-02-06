Скраплений автомобільний газ із 5 по 6 лютого у мережах АЗС подешевшав на 5 копійок, до 27,09 грн за літр. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
6 лютого 2024, 16:02
Автогаз продовжує дешевшати
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Зокрема, на станціях мережі SOCAR автогаз здешевшав на 50 копійок, до 28,49 грн/л.
На станціях мережі VostokGaz автогаз коштує 26,19 грн/л − ціна впала на 50 копійок.
На станціях Shell і AMIC цей вид пального здешевшав у середньому на 24 і 16 копійок, до 27,41 і 26,17 грн/л.
Мережі U.GO, Chipo, Rodnik і Marshal знизили ціни на 8−38 копійок.
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Джерело: Мінфін
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