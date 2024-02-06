Які авто купували на Prozorro у 2023 році (інфографіка)

Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це пише Dozorro.

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Як купували авто

Як зазначається, що це практично така сама сума, що й у 2021 році, до повномасштабного вторгнення — але тоді через нижчі ціни в неї влізло майже 5 тисяч автівок.

Минулого року найбільшу кількість закупівель — майже кожну шосту — оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Ще одним піковим місяцем став червень.

Загалом 73% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту — напряму.

Які авто лідирують

Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Таких замовили 1,6 тисячі, тобто 42% від загальної кількості.

Друге місце посідає компактний фургон Renault Express (211), на третьому — повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.

Найбільші покупці

Згідно з даними моніторингового порталу, найбільші покупці — це правоохоронні органи, силові та спеціальні структури України. Зокрема, лише на публічні закупівлі структур МВС, СБУ і військових частин припадає 63% придбаних автівок.

Зазначається, що вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї.