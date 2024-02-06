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6 лютого 2024, 9:44

Які авто купували на Prozorro у 2023 році (інфографіка)

Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це пише Dozorro.

Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень.
Фото:renault.ua

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Як купували авто

Як зазначається, що це практично така сама сума, що й у 2021 році, до повномасштабного вторгнення — але тоді через нижчі ціни в неї влізло майже 5 тисяч автівок.

Минулого року найбільшу кількість закупівель — майже кожну шосту — оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Ще одним піковим місяцем став червень.

Загалом 73% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту — напряму.

Які авто лідирують

Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Таких замовили 1,6 тисячі, тобто 42% від загальної кількості.

Друге місце посідає компактний фургон Renault Express (211), на третьому — повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.

Найбільші покупці

Згідно з даними моніторингового порталу, найбільші покупці — це правоохоронні органи, силові та спеціальні структури України. Зокрема, лише на публічні закупівлі структур МВС, СБУ і військових частин припадає 63% придбаних автівок.

Зазначається, що вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї.

Джерело: Мінфін
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