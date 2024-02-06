Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум до 75,50 Т. Хешрейт тримається на рівні 559,11 EH/s. Про це пише incrypted.
6 лютого 2024, 13:18
Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум
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Як зазначає видання, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти.
Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 12 лютого. Прогноз — приріст 4,23%, згідно з BTC.com.
Нагадаємо, що 20 січня 2024 року складність біткоїн-майнінгу скоротилася на 3,9%, тоді середній хешрейт становив 479,95 EH/s.
Складність біткоїн-майнінгу та актуальний хешрейт / Дані: BTC.com
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Джерело: Мінфін
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