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5 лютого 2024, 11:11

Обсяг трансакцій у мережі біткоїна досяг максимуму з вересня 2022 року

Обсяг трансакцій у мережі першої криптовалюти зростає четвертий місяць поспіль і в січні сягнув $1,21 трлн. Про це пише The block.

Обсяг трансакцій у мережі першої криптовалюти зростає четвертий місяць поспіль і в січні сягнув $1,21 трлн.
Фото:depositphotos

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Що відбувається на ринку

Це максимальний показник із вересня 2022 року. Зростання криптовалютного ринку призводить як до збільшення активності користувачів, так і до зростання обсягу трансакцій. Якщо зараз BTC коштує $43 000, то у вересні 2022 року монета торгувалася за $20 000.

Проте, місячний обсяг трансакцій був навіть вищим за поточний. Весь 2023 рік місячний обсяг трансакцій у мережі біткоїна не перевищував $1 трлн, за винятком грудня.

Аналітики пов'язують це з тим, що трейдери очікували на запуск спотових ETF на біткоїн, а після появи таких фондів збільшили активність.

Кількість трансакцій у мережі біткоїна в грудні минулого року була навіть більшою, ніж у січні 2024 року — 17,54 млн проти 14,74 млн. При цьому зростання почалося в 2023 році. В основному це пов'язано з появою аналога NFT ― Bitcoin Ordinals.

Максимальний обсяг трансакцій було зафіксовано у листопаді 2021 року — $8,15 трлн, проте за місяць було здійснено лише 8,3 млн операцій. Раніше повідомлялося, що місячний обсяг трансакцій у мережі Solana майже сягнув $1 трлн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Uuu123
Uuu123
5 лютого 2024, 11:59
#
Мир полон идиотов покупающих мыльные пузыри
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