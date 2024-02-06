У вівторок ціни на золото стабілізувалися після різкого падіння минулого тижня, оскільки ралі долара припинилося, і ринок тепер спостерігає за тим, як жовтий метал може протестувати ключовий рівень підтримки. Про це пише Investing.

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Що чекає на золото

Найближчі перспективи золота, як і раніше, затьмарені побоюваннями, що зберігаються з приводу підвищення процентної ставки в США, особливо коли ринок почав оцінювати можливість того, що ФРС збереже ставку на колишньому рівні до червня.

Сильні економічні дані зі США та «яструбині» коментарі глави ФРС Джерома Пауелла стали ключовими чинниками, які спровокували різке падіння цін на золото протягом останніх двох сесій.

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Долар виріс майже до тримісячного максимуму, а прибутковість казначейських облігацій США також різко зросла в умовах підвищеної ставки, що чинило додатковий тиск на золото.

Як змінилися ціни

На 00:23 за східним часом (05:23 за Грінвічем) спотове золото стабілізувалося на рівні $2026,33 за унцію, тоді як ф'ючерс на золото з терміном дії у квітні не змінився на рівні $2042,40 за унцію.

Декілька аналітиків заявили, що спотові ціни на золото, швидше за все, протестують рівень $2 000 за унцію найближчими днями, особливо якщо прогноз за процентною ставкою в США не зміниться.

За даними інструменту моніторингу ставки, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС збереже ставку на колишньому рівні у березні, 83%, та постійно підвищують надії на аналогічний крок у травні.

Раніше в січні золото на короткий час протестувало рівень $2000 за унцію, але не встигло пробитися нижче за цю позначку. Будь-який рух нижче $2000 може передбачати глибші втрати цін на зливки, особливо в умовах підвищеної ставки в США.

Очікується, що наступний тиждень стане ключовим поворотним пунктом для цін, тоді як кілька чиновників ФРС також мають виступити цього тижня.

Більш висока і довгострокова ставка США знижує привабливість золота, збільшуючи альтернативні витрати інвестування в жовтий метал.

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у вівторок після чотирьох сесій втрат поспіль, поки ринок перетравлював слабкі економічні сигнали з Китаю.

Ф'ючерс на мідь із березневим терміном подорожчав на 0,5% до $3,7920 за фунт, втративши понад $1 за останні чотири сесії.

Ціни постраждали головним чином через низку слабких даних щодо індексу ділової активності з Китаю, який є найбільшим у світі імпортером міді. Показники продемонстрували незначне відновлення ділової активності у січні, особливо у ключовому виробничому секторі.

Цього тижня основна увага буде прикута до даних інфляції в Китаї за січень, які мають бути опубліковані в четвер. Дані будуть опубліковані за день до початку тижневого свята — Нового року за місячним календарем.