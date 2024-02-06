Республіканці планують провалити голосування за виділення допомоги Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2024, 12:36

Республіканці планують провалити голосування за виділення допомоги Україні

Республіканці планують провалити голосування у Сенаті США за проєкт, який повинен виділити зокрема й додаткове фінансування для України. Про це заявив ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, передає Bloomberg.

Республіканці планують провалити голосування у Сенаті США за проєкт, який повинен виділити зокрема й додаткове фінансування для України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті США, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.

Ленкфорд очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, оскільки його колеги заявляють про необхідність більшого часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту.

Натомість провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер назвав пропозицію щодо угоди «мертвою».

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії продовжаться у вівторок.

За словами джерела видання, на зустрічі сенаторів-республіканців він сказав колегам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту.

Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроєкту відкладуть на невизначений термін, принаймні на два тижні перерви у роботі Сенату, початок якої заплановано пізніше цього тижня.

Нагадаємо, що Сенат США 4 лютого представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму $118 млрд, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Зокрема, Україна має отримати $60 млрд допомоги.

Читайте також: Залучення мільярдів: Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвест-гарантії для України

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
ESP3
ESP3
6 лютого 2024, 13:02
#
Когда ядерное оружие Украина отдавала, янки подругому пели. Все что в принципе о них вам нужно знать. «Защитники демократии во всем мире». Нужно возрождать свое

Кстати рф передала часть своего лукашенко. Почему нам запад также передать не может?

Я бы на месте Зеленского активней публично говорил, что он думает про США. Чтобы им хоть стыдно стало
+
+4
penetrator1963
penetrator1963
6 лютого 2024, 13:17
#
Тут с какой стороны посмотреть) для американцев — правительство США проводит взвешенную политику с учётом национальных интересов. а украинское правительство проводит диктуемую несубъектную политику колонии в обмен на «бусы». интересы колонии никогда не интересовали белых господ. к сожалению, нас 30 лет ставили в такое положение. и не только кравчук, кучма и янукович, но и ющенко, порошенко и зеленский. никто не занимался независимой политикой в интересах страны, каждый пытался урвать кусочек.
+
+30
Anton Chy
Anton Chy
6 лютого 2024, 14:38
#
Стоит отметить, что у Яныка была попытка проведения независимой политики, когда он пытался на 2 стульях усидеть и неплохо торговался и с западом и с рф. Но ему явно надо было не продлять договор о военной базе рф в Крыму любой ценой.

Тогда был бы реальный прецедент проведения независимой политики в Украине.
Остальные президенты похоже даже не пытались.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aldruino и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами