Республіканці планують провалити голосування за виділення допомоги Україні

Республіканці планують провалити голосування у Сенаті США за проєкт, який повинен виділити зокрема й додаткове фінансування для України. Про це заявив ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, передає Bloomberg.

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Компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті США, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.

Ленкфорд очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, оскільки його колеги заявляють про необхідність більшого часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту.

Натомість провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер назвав пропозицію щодо угоди «мертвою».

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії продовжаться у вівторок.

За словами джерела видання, на зустрічі сенаторів-республіканців він сказав колегам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту.

Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроєкту відкладуть на невизначений термін, принаймні на два тижні перерви у роботі Сенату, початок якої заплановано пізніше цього тижня.

Нагадаємо, що Сенат США 4 лютого представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму $118 млрд, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Зокрема, Україна має отримати $60 млрд допомоги.

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