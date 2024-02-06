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6 лютого 2024, 11:12

New York Times: росія допомагає КНДР обходити банківські санкції

Західні розвідки припускають, що росія допомагає Північній Кореї обходити банківські санкції в обмін на снаряди. Про це пише The New York Times.

Західні розвідки припускають, що росія допомагає Північній Кореї обходити банківські санкції в обмін на снаряди.

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Як зазначає видання, росія розблокувала частину північнокорейських активів, заморожених за рішенням ООН в одному з російських банків, і, ймовірно, відкрила КНДР доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни проти України.

Джерела The New York Times розказали, що росія дозволила вивільнити $9 млн з заморожених $30 млн. Ці гроші Пхеньян планує витратити на придбання нафти. Крім того, підставна північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому банку, який працює в підконтрольній росії Південній Осетії.

Такі дії можуть свідчити про те, що росія допомагає КНДР обходити санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

Американські чиновники, до яких звернулися журналісти, щоб перевірити цю інформацію, сказали, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей між росією і КНДР, але один з них на умовах анонімності сказав, що цього варто було очікувати. Доступ до світової фінансової системи, вважає він, справді міг бути серед умов збройової угоди.

Також Північна Корея, на думку джерел, хоче від росії отримати новітню військову техніку, зокрема супутникові технології та атомні підводні човни, але навряд чи росія готова ними поділитися, а отже, доступ до грошей для неї був би меншим злом.

Читайте також: росія попри санкції стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Джерело: Мінфін
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