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21 січня 2024, 16:02

росія попри санкції стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт. Про це повідомляє Reuters.

Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Минулого року рф поставила до Китаю рекордні 107,02 млн тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на добу. Ці показники набагато більші, ніж в інших великих експортерів нафти до Китаю, таких як Саудівська Аравія та Ірак.

Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, через конкуренцію з російською нафтою, яку продавали зі знижкою.

Китайські нафтопереробні компанії використовують трейдерів-посередників для транспортування і страхування російської нафти, щоб уникнути порушення західних санкцій.

Читайте також: Ціни на нафту у 2023 році впали на 10%

Знижка, та можливість транспортування нафти попри санкції збільшили попит на російську нафту у таких країнах як Китай та Індія. Це підвищило ціну на російську нафту ВСТО, перевищивши встановлений G7 ціновий ліміт у $60 за барель.

За даними джерел Reuters, поставки нафти ВСТО в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50% до 20% за барель відносно еталонної ціни ICE Brent, в порівнянні зі знижкою в розмірі $1 для вантажів з поставкою в жовтні і $8,50 для поставок в березні.

Незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 млн тонн, або 11,3 млн барелів на добу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+41
shabash
shabash
21 січня 2024, 16:11
#
По данным источников Reuters, поставки нефти ВСТО в декабре были оценены со скидкой примерно от 50% до 20% за баррель

В оригинале статьи текст такой:

ESPO crude shipments for December delivery were priced at a discount of around 50 cents to 20 cent per barrel

Т. е. не 20−50% за баррель, а 20−50 центов за баррель. Что немного меньше :-D
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+30
Someonesdd
Someonesdd
21 січня 2024, 17:05
#
Всё что нужно знать про украинскую журналистику
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0
Rubi0
Rubi0
21 січня 2024, 17:34
#
Китайцы оказались умнее немцев.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 січня 2024, 19:22
#
Не умнее, а воспользовались ситуацией
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