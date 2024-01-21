росія попри санкції стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт. Про це повідомляє Reuters.

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Минулого року рф поставила до Китаю рекордні 107,02 млн тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на добу. Ці показники набагато більші, ніж в інших великих експортерів нафти до Китаю, таких як Саудівська Аравія та Ірак.

Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, через конкуренцію з російською нафтою, яку продавали зі знижкою.

Китайські нафтопереробні компанії використовують трейдерів-посередників для транспортування і страхування російської нафти, щоб уникнути порушення західних санкцій.

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Знижка, та можливість транспортування нафти попри санкції збільшили попит на російську нафту у таких країнах як Китай та Індія. Це підвищило ціну на російську нафту ВСТО, перевищивши встановлений G7 ціновий ліміт у $60 за барель.

За даними джерел Reuters, поставки нафти ВСТО в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50% до 20% за барель відносно еталонної ціни ICE Brent, в порівнянні зі знижкою в розмірі $1 для вантажів з поставкою в жовтні і $8,50 для поставок в березні.

Незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 млн тонн, або 11,3 млн барелів на добу.