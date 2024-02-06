Цукерберг випередив Гейтса у списку мільярдерів: капіталізація Meta за день збільшилася на $200 млрд

Капіталізація американської компанії Meta злетіла 2 лютого більш ніж на $200 млрд завдяки сильній звітності та вперше оголошеним дивідендам. Це наймасштабніший денний приріст ринкової вартості в історії Уолл-стріт, пише MarketWatch.

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Капіталізація компаній

У лютому 2022 року капіталізація Amazon підскочила за сесію на $191 млрд.

Акції Meta подорожчали на 20% і завершили торги на рекордному рівні $474,99 за папір.

Завдяки цьому статки засновника і глави Meta Марка Цукерберга, якому належить близько 13% акцій компанії, зросли до $170 млрд, і тепер він посідає четверте місце в списку найбагатших людей світу, обійшовши Білла Гейтса ($145 млрд).

З початку року ціна паперів Meta зросла на 34%, а статки Цукерберга підскочили на $42,4 млрд трохи більше ніж за місяць. У 2023 році ринкова вартість компанії зросла у два з половиною рази (на 154%), а з моменту IPO у 2012 році — більш ніж у 12 разів і тепер становить $1,22 трлн.

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Як повідомлялося, Цукерберг отримуватиме близько $700 млн на рік за рахунок дивідендів (до вирахування податків). Квартальні дивіденди встановлені лише на рівні 50 центів на акцію.

Відмінні квартальні показники, оголошені дивіденди та анонсована програма викупу акцій на $50 млрд змусили багатьох аналітиків переглянути свої оцінки акцій Meta.

Так, аналітик Raymond James Джош Бек підвищив цільову ціну для паперів Meta на $100 до $550 за акцію з рекомендацією «активно купувати». На його думку, компанія може збільшувати виторг на $25−60 млрд на рік за рахунок впровадження технологій штучного інтелекту.

Кен Гаврельскі з Wells Fargo оцінює папери Meta «вище за ринок» з цільовою ціною $536 за акцію (раніше — $438 за акцію), Марк Махейні з Evercore ISI вважає, що котирування акцій компанії можуть досягти $550 проти попереднього прогнозу в $425.

Аналітик Bernstein Марк Шмулік зазначив, що у Meta хороша довгострокова стратегія, і порівняв її акції з годинником бренду Patek Phillipe: «Перефразуючи відомий слоган Patek, насправді ви не володієте акціями Meta, ви просто зберігаєте їх для наступних поколінь».