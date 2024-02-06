Вибори на блокчейн заощадять 2,5 млрд гривень. За чи проти

Коментар Alex Notm, Глави BD департаменту CoinW у Східній Європі:

«Наразі ми тільки виходимо на ринок України, проте вже зараз плануємо тісне співробітництво з усіма ключовими гравцями ринку. Ми будемо надавати максимальну підтримку у впровадженні блокчейн технологій та токенізації продуктів для покращення бізнес-стану в країні. У другому кварталі 2024 року після повного аналізу ринку та розробки якісних пропозицій щодо покращення бізнесу ми відправимо відкритий лист до Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку економіки, щоб розпочати спільну роботу щодо покращення бізнес-клімату в Україні.»

Далі кілька попередніх ідей.

1. Вибори на блокчейні

Проблема: Нагадаємо, що на попередні вибори у 2019 році з українського бюджету було витрачено понад 2,3 млрд. гривень. Такою інформацією поділився член ЦВК Євген Радченко на прес-конференції у Києві. Загальна сума витрат становить 2 млрд. 354 млн. 880 тис. гривень, з них на перший тур витрачено 1,5 млрд. гривень, на другий — 848 млн. гривень. При цьому на минулі вибори у 2014 році Україна витратила 1,97 млрд. гривень.

Для розуміння наскільки це велика цифра, то це майже 1 млн мінімальних місячних пенсій або 331 673 мінімальних зарплат.

Рішення: Блокчейн давно не якась міфічна технологія та страшне слово. Це спосіб зберегти мільярди гривень, при цьому уникнувши будь-яких шахрайських дій, які іноді впливають на результати виборів. Вартість такої розробки коштуватиме набагато менше, ніж оплата виборів кожні 4 роки.

Основні переваги від впровадження голосування на блокчейні:

Низька вартість проведення виборів;

Можливість проведення інших голосувань з моментальним результатом;

Аутентифікація особи без можливості підробки;

Миттєві результати у режимі реал-тайм;

99,9% достовірність результатів.

2. Податкова на блокчейні

Проблема: За даними на 2022 рік в Україні числиться близько 23 тисяч працівників у Державній податковій службі та ще близько 20 тисяч у Пенсійному Фонді. За нескладної математики та взявши при підрахунку середню зарплату трохи більше 20 тисяч гривень, у результаті ми отримаємо витрати близько 1 млрд. гривень щомісяця лише на зарплатний фонд.

Рішення: Блокчейн здатний показувати прозорість не тільки збору податкових відрахувань, а й їхній повний шлях від оплати зі сфер бізнесу до розподілу їх у необхідні сфери для використання.

Наприклад: Ви звичайна людина, яка бачить два магазини розташованих поряд. Один легальний та другий тіньовий. Кожна людина буде націлена на те, щоб її податки були спрямовані на допомогу її району та його будинку. Але є одне маленьке «АЛЕ». Зараз у це ніхто не вірить і думає, що його податки йдуть до рук казнокрадів. Якщо ви бачитимете, що ваші гроші йдуть на допомогу дорозі біля вашого будинку, дитячому майданчику поряд з вами та інше, то ваша мотивація зросте не тільки в тому, щоб працювати тільки з легальним бізнесом, а й залишати скарги на тіньовий бізнес, оскільки такий бізнес буде мати прямий вплив на добробут вашого рідного району та міста.

Основні переваги від впровадження Податкової на блокчейні:

Прозорість шляху ваших коштів;

Швидкість! Оплата податкових відрахувань миттєво при отриманні оплати;

Довіра! Збільшення довіри призведе до зменшення тіньового бізнесу;

Підтримка людей! Люди бачитимуть, що кожна їхня цифрова гривня витрачається за призначенням і будуть мотивовані працювати лише з легальним бізнесом;

Економія на співробітниках;

Прибирає необхідність складних щомісячних та щорічних звітів та перевірок.

Висновок: Є думка, що цим блокчейн забере понад 100 тисяч робочих місць, а значить їм потрібна буде грошова допомога від держави. Ми розуміємо це, проте гроші нікуди не зникнуть із системи і будуть спрямовані на більш необхідні галузі, а співробітники, що вивільняються, зможуть виконувати більш корисну роботу на користь країні. Команда CoinW всебічно розглядає свої можливості розвитку на ринки України, тому з будь-яких питань та пропозицій можете зв'язатися за електронною поштою alex@coinw.com