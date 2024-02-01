CoinW розпочинає експансію на український ринок

Першого лютого криптовалютна біржа CoinW у своєму офіційному твіттері оголосила про старт роботи на українському ринку. Україна є однією з передових цифрових держав у всьому світі та входить до Топ списку серед власників криптовалют.

CoinW вже встигли реалізувати дві благодійні акції:

Новорічні подарунки до 2024 року для дитячих будинків, сиріт та малозабезпечених сімей. Подарунки отримали діти із Київської, Сумської та Чернівецької областей

Підтримка спортивних та загальноосвітніх шкіл спортивним інвентарем

Понад 15 тисяч дітей отримали доступ до занять спортом за допомогою нового спортивного обладнання. Було закуплено 15 видів спортивних товарів та доставлено до шкіл різних регіонів країни. Першу допомогу отримали Чернівецька Гімназія № 11, Давидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Шосткинського району Сумської області, Школа І-ІІІ ступенів № 8 Оболонського району м.Києва та інші.

Команда CoinW пообіцяла не лише продовжувати благодійність, а й розширювати спектр допомоги.

«Нашою метою є не лише отримати нових клієнтів, а й допомогти в інтеграції блокчейну у багатьох сферах життя, а також токенізація проектів. Ми почали вивчати український ринок, ще рік тому і зараз ухвалили для себе рішення про старт» розповів Alex Notm, Глава BD департаменту біржі CoinW у Східній Європі.

Що дає біржа для нових користувачів України?

Торгівля без KYC з виведенням до 2 BTC на добу

Низькі комісії на торгівлю, аж до нульових

Спотова, OTC, Ф'ючерсна торгівля та Earn

Торгівля на P2P з 0 комісією

Бонуси для новачків до $1640

Спеціальні промо, мерч та безліч подарунків

До того ж для блогерів, ЗМІ та партнерів CoinW Україна розробила спеціальні умови. З приводу спец. умов Alex Notm також надав коментар:

«Щоб створити найкращу пропозицію для партнерів, ми вивчили всі доступні дані щодо конкурентів. Після ретельного аналізу та спілкування з найбільшими блогерами ми розробили програму, яка є найкращим та оптимальним інструментом для побудови взаємовигідного та довгострокового партнерства».

З питань партнерства та інших запитів ви можете зв'язатися за адресою електронної пошти alex@coinw.com