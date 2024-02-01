CoinW розпочинає експансію на український ринок

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2024, 15:45

CoinW розпочинає експансію на український ринок

Першого лютого криптовалютна біржа CoinW у своєму офіційному твіттері оголосила про старт роботи на українському ринку. Україна є однією з передових цифрових держав у всьому світі та входить до Топ списку серед власників криптовалют.

CoinW вже встигли реалізувати дві благодійні акції:

  • Новорічні подарунки до 2024 року для дитячих будинків, сиріт та малозабезпечених сімей. Подарунки отримали діти із Київської, Сумської та Чернівецької областей

  • Підтримка спортивних та загальноосвітніх шкіл спортивним інвентарем

Понад 15 тисяч дітей отримали доступ до занять спортом за допомогою нового спортивного обладнання. Було закуплено 15 видів спортивних товарів та доставлено до шкіл різних регіонів країни. Першу допомогу отримали Чернівецька Гімназія № 11, Давидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Шосткинського району Сумської області, Школа І-ІІІ ступенів № 8 Оболонського району м.Києва та інші.

Команда CoinW пообіцяла не лише продовжувати благодійність, а й розширювати спектр допомоги.

«Нашою метою є не лише отримати нових клієнтів, а й допомогти в інтеграції блокчейну у багатьох сферах життя, а також токенізація проектів. Ми почали вивчати український ринок, ще рік тому і зараз ухвалили для себе рішення про старт» розповів Alex Notm, Глава BD департаменту біржі CoinW у Східній Європі.

Що дає біржа для нових користувачів України?

  • Торгівля без KYC з виведенням до 2 BTC на добу

  • Низькі комісії на торгівлю, аж до нульових

  • Спотова, OTC, Ф'ючерсна торгівля та Earn

  • Торгівля на P2P з 0 комісією

  • Бонуси для новачків до $1640

  • Спеціальні промо, мерч та безліч подарунків

До того ж для блогерів, ЗМІ та партнерів CoinW Україна розробила спеціальні умови. З приводу спец. умов Alex Notm також надав коментар:

«Щоб створити найкращу пропозицію для партнерів, ми вивчили всі доступні дані щодо конкурентів. Після ретельного аналізу та спілкування з найбільшими блогерами ми розробили програму, яка є найкращим та оптимальним інструментом для побудови взаємовигідного та довгострокового партнерства».

З питань партнерства та інших запитів ви можете зв'язатися за адресою електронної пошти alex@coinw.com

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами