Колишня працівниця банку виманила 86 млн у VIP-клієнтів

У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.

Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют, та отримала від нього майже 32 млн грн.

Іншому клієнту жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 млн грн.

Фігурантці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства, однак була затримана. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

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