Колишня працівниця банку виманила 86 млн у VIP-клієнтів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 лютого 2024, 19:44

Колишня працівниця банку виманила 86 млн у VIP-клієнтів

У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.

Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют, та отримала від нього майже 32 млн грн.

Іншому клієнту жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 млн грн.

Фігурантці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства, однак була затримана. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Читайте також: VIP-клієнти колишнього Альфа-Банку готують позов до компанії Фрідмана

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
5 лютого 2024, 21:14
#
86 млн грн. присвоила, и этого ей было мало. Нет чтобы залечь на дно в Брюгге, так бы и встретила старость в бенилюксе. Так нет же — алчность и самонадеянность сгубила. Мораль — не будьте жадными, дайте и другим присвоить , не все же вам))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами