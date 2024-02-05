McDonald's вперше за 4 роки фіксує падіння продажів у квартальному розрізі. На це вплинула війна на Близькому Сході, а також зниження виторгу в Китаї та Індії. Згідно зі звітом компанії, порівняльні продажі в сегменті зросли на 0,7% у кварталі (очікували 5,5%). Про це пише Reuters.

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Падіння продажів через війну

«Бургерний гігант є одним із кількох західних брендів, які постраждали від бойкоту за нібито проізраїльську позицію в конфлікті на Близькому Сході», — зазначає видання. Втім, в компанії вважають, що це була дезінформація.

«Вплив війни на стабільність доходів буде для нас найбільшим занепокоєнням… схоже, що це буде проблема, яка буде залишатися актуальною протягом наступного кварталу або, можливо, навіть двох», — сказав Брайан Малберрі, менеджер клієнтського портфеля Zacks Investment Management, яка володіє акціями McDonald's.

Китай, Індія, США

Водночас компанія отримала менші прибутки на другому для неї за величиною ринку — Китаї. Індійській франчайзі McDonald's також повідомили про перше падіння доходу за три роки.

Порівняльні обсяги продажів у США зросли на 4,3% у четвертому кварталі, що трохи менше за оцінки зростання на 4,4%.

Однак, компанія повідомила про скоригований прибуток у розмірі $2,95 на акцію, перевершивши оцінки в $2,82 на акцію.

Реакція ринку

На тлі новин, акції McDonald's обвалились з $298 до $286, загалом демонструючи ведмежий тренд — від початку року папери знизились на 3%.

Динаміка ціни на акції McDonald's від початку року / Джерело: Google

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