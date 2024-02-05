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5 лютого 2024, 17:44

Фонд держмайна з початку року залучив від приватизації 534 мільйони

Фонд державного майна із початку 2024 року провів 31 успішний приватизаційний аукціон і розраховує залучити до бюджету близько 534 млн грн. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Фонду Віталій Коваль, передає Укрінформ.

Фонд державного майна із початку 2024 року провів 31 успішний приватизаційний аукціон і розраховує залучити до бюджету близько 534 млн грн.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми почали рік дуже активно, і в порівнянні з січнем минулого року до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень. Так, з початку року вже відбувся 31 успішний аукціон і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн», — розповів він.

Також очільник ФДМУ нагадав, що у січні до держбюджету надійшли перші кошти підсанкційних осіб — 32 млн грн, частина з яких була отримана від націоналізованих підприємств російського олігарха Олега Дерипаски.

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«В орбіті Дерипаски в Україні було 11 підприємств, і ці отримані кошти — кошти одного з цих підприємств», — зазначив голова Фонду держмайна.

Він також додав, що початок вилучення коштів підсанкційних осіб в Україні має слугувати прикладом для інших країн, які долучилися до санкційного треку.

Джерело: Мінфін
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