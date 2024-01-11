Закладений у бюджет-2024 показник надходжень від приватизації — 4 млрд грн. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.
11 січня 2024, 14:12
Україна розраховує отримати від приватизації понад 4 млрд грн — Гетманцев
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Скільки обєктів виставлено на продаж
Усього на приватизацію виставлено 1470 об'єктів. 1453 з них — мала приватизація (початкова вартість до 250 млн грн).
Зокрема:
- 1003 об'єкти окремого майна;
- 275 єдиних майнових комплексів;
- 70 об'єктів незавершеного будівництва;
- 59 об'єктів соціально-культурного призначення;
- 46 пакетів акцій.
Ще 17 об'єктів — велика приватизація (вартість від 250 млн грн).
Нагадаємо
Через війну приватизація у 2022 році зупинилася, лише у вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію. У 2022 році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони.
У 2023 році було продано на аукціонах 431 об'єкт, що перебував у державній власності, до бюджету від приватизації надійшло 3,3 млрд грн від малої приватизації.
Джерело: Мінфін
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