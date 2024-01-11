Україна розраховує отримати від приватизації понад 4 млрд грн — Гетманцев

Закладений у бюджет-2024 показник надходжень від приватизації — 4 млрд грн. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

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Скільки обєктів виставлено на продаж

Усього на приватизацію виставлено 1470 об'єктів. 1453 з них — мала приватизація (початкова вартість до 250 млн грн).

Зокрема:

1003 об'єкти окремого майна;

275 єдиних майнових комплексів;

70 об'єктів незавершеного будівництва;

59 об'єктів соціально-культурного призначення;

46 пакетів акцій.

Ще 17 об'єктів — велика приватизація (вартість від 250 млн грн).

Нагадаємо

Через війну приватизація у 2022 році зупинилася, лише у вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію. У 2022 році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони.

У 2023 році було продано на аукціонах 431 об'єкт, що перебував у державній власності, до бюджету від приватизації надійшло 3,3 млрд грн від малої приватизації.