Народний банк України — Абанк — святкує 1 мільйон клієнтів з карткою «АТБ» та дарує 500 000 грн

У 2023 році Абанк посів 5 місце по емісії карток серед всіх українських банків, обійшовши 3 конкурентів.

Одним з важливих проєктів, які допомогли досягти такої високої позиції, став запуск ко-бренд картки «АТБ». Проєкт стартував у січні 2023, а вже сьогодні святкує досягнення в 1 мільйон клієнтів з карткою «АТБ».

«Ми створили не просто картку, ми створили продукт, який поєднує в собі велику кількість вигідних пропозицій, знижок, акцій та кешбеків. Це максимум, який можна отримати від співпраці з банком та нашим партнером АТБ. Тож сьогодні ми маємо не просто мільйон клієнтів з карткою АТБ, а й 1 мільйон власників, чиє життя нам вдалося трішечки полегшити завдяки вигідним пропозиціям та економії» — поділився керівник напрямку «Кредитні картки» Абанку Євген Зайченко.

«Ми високо цінуємо плідну співпрацю між АТБ та Абанком, розпочату у 2022 році. Команда банку здатна ефективно реалізовувати заплановані проекти. Ко-бренд Карта „АТБ“ від Абанку — одна з найкращих на ринку, що підтверджується високою динамікою зростання кількості клієнтів. Банківський мобільний додаток ABank24 також високо оцінений клієнтами. Ми зацікавлені в подальшому розвитку спільних продуктів, які вигідні та цікаві нашим спільним клієнтам» — прокоментував Денис Сапарбаєв, Начальник відділу з гуманітарних та інфраструктурних програм ТОВ «АТБ-маркет».

Саме до цієї події Абанк підготував круту акцію для власників карток «АТБ» від Абанку та подарує по 100 000 грн п‘яти переможцям.

Що необхідно для участі в акції:

мати оформлену картку «АТБ» від Абанку;

здійснити не менше ніж 5 транзакцій на суму від 200 грн кожна в період акції з картки «АТБ» від Абанку в мережі магазинів АТБ.

Період дії акції: з 05.02.2024 до 29.02.2024.

П'ятьох переможців буде обрано 01.03.2024 у прямому ефірі на офіційній сторінці Instagram Абанку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.