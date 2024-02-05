Ощадбанк отримав рекордний прибуток торік

За попередніми результатами 2023 року державний « Ощадбанк » отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що на фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%) — у зв’язку з цим нововведенням банком буде сплачено державі 4,7 млрд грн.

Також вплинула негативна переоцінка деривативів — ОВДП з індексованою вартістю в капіталі «Ощадбанку» на суму 2,9 млрд грн. Їхня справедлива вартість перебуває під впливом зовнішніх та не підконтрольних банку чинників (курсу валют та відсоткових ставок), пояснили у банку.

Операційний прибуток «Ощадбанку» (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.

Крім того, минулого року чистий процентний дохід «Ощадбанку» збільшився на 26% до майже 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 14% — до 7 млрд грн.

Наголошується, що «Ощадбанк» має достатній запас ліквідності й капіталу. Так, показник адекватності регулятивного капіталу станом на 1 січня 2024 року становить 16,57% при нормативі НБУ 10%.

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