Прибутки UniCredit втричі перевершили очікування. Акції банку зросли до максимуму за 8 років

Акції італійського банку UniCredit підскочили на 10% й досягли максимуму за вісім років після публікації звіту. Про це пише CNBC.

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Банк оголосив про виплати інвесторам у 8,6 мільярда євро ($9,2 мільярда), а прибуток UniCredit у 4 кварталі минулого року досяг 1,9 мільярда євро, що майже втричі перевищує очікування аналітиків. Виплати здійснять завдяки викупу акцій та дивідендам. Банк додав, що з цього року запровадить політику виплат у розмірі 90%.

Динаміка ціни акцій UniCredit / Джерело: Google

Чистий прибуток UniCredit за жовтень-грудень склав 2,8 мільярда євро, що більш ніж удвічі перевищує середній консенсус-прогноз аналітиків у 1,2 мільярда євро ($1,3 мільярда), наданий банком.

Як зазначає видання, на успішні результати банку вплинули вищі процентні ставки.

Нагадаємо, що у листопаді UniCredit виключили зі списку глобальних системно важливих банків.