Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) за підсумками щорічного перегляду списку глобальних системно значущих банків виключила з нього італійський UniCredit. Про це йдеться в повідомленні FSB.
Італійський UniCredit виключили зі списку глобальних системно важливих банків
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кого виключили з переліку
З переліку також виключено швейцарський Credit Suisse, який у 2023 році поглинув конкурент UBS. Водночас до списку занесено китайський Bank of Communications.
Таким чином, кількість банків у списку 2023 року скоротилася до 29-и з 30-и у 2022 році.
FSB заносить фінінститути до свого переліку з огляду на низку критеріїв, включно з їхнім розміром, складністю бізнесу та рівнем взаємопов'язаності з іншими. Занесені до нього організації мають дотримуватися підвищених вимог до капіталу.
Відповідно до нового списку американський JPMorgan Chase & Co. залишився єдиним банком у категорії, що передбачає найжорсткіші вимоги до капіталу. Як і раніше, його показник достатності капіталу повинен буде перевищувати мінімальні вимоги на 2,5 процентного пункту.
Повний список глобальних системно значущих банків
- JP Morgan Chase
- Bank of America
- Citigroup
- HSBC
- Agricultural Bank of China
- Банк Китаю
- Barclays
- BNP Paribas
- China Construction Bank
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- Промисловий і комерційний банк Китаю
- Mitsubishi UFJ FG
- UBS
- Bank of Communications
- Bank of New York Mellon
- Groupe BPCE
- Groupe Crédit Agricole
- ING
- Mizuho FG
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Canada
- Santander
- Société Générale
- Standard Chartered
- State Street
- Sumitomo Mitsui FG
- Toronto Dominion
- Wells Fargo
Новий список буде опубліковано в листопаді 2024 року.
Коментарі