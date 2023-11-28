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28 листопада 2023, 10:01

Італійський UniCredit виключили зі списку глобальних системно важливих банків

Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) за підсумками щорічного перегляду списку глобальних системно значущих банків виключила з нього італійський UniCredit. Про це йдеться в повідомленні FSB.

Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) за підсумками щорічного перегляду списку глобальних системно значущих банків виключила з нього італійський UniCredit.
Фото: depositphotos

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Кого виключили з переліку

З переліку також виключено швейцарський Credit Suisse, який у 2023 році поглинув конкурент UBS. Водночас до списку занесено китайський Bank of Communications.

Таким чином, кількість банків у списку 2023 року скоротилася до 29-и з 30-и у 2022 році.

FSB заносить фінінститути до свого переліку з огляду на низку критеріїв, включно з їхнім розміром, складністю бізнесу та рівнем взаємопов'язаності з іншими. Занесені до нього організації мають дотримуватися підвищених вимог до капіталу.

Відповідно до нового списку американський JPMorgan Chase & Co. залишився єдиним банком у категорії, що передбачає найжорсткіші вимоги до капіталу. Як і раніше, його показник достатності капіталу повинен буде перевищувати мінімальні вимоги на 2,5 процентного пункту.

Повний список глобальних системно значущих банків

  1. JP Morgan Chase
  2. Bank of America
  3. Citigroup
  4. HSBC
  5. Agricultural Bank of China
  6. Банк Китаю
  7. Barclays
  8. BNP Paribas
  9. China Construction Bank
  10. Deutsche Bank
  11. Goldman Sachs
  12. Промисловий і комерційний банк Китаю
  13. Mitsubishi UFJ FG
  14. UBS
  15. Bank of Communications
  16. Bank of New York Mellon
  17. Groupe BPCE
  18. Groupe Crédit Agricole
  19. ING
  20. Mizuho FG
  21. Morgan Stanley
  22. Royal Bank of Canada
  23. Santander
  24. Société Générale
  25. Standard Chartered
  26. State Street
  27. Sumitomo Mitsui FG
  28. Toronto Dominion
  29. Wells Fargo

Новий список буде опубліковано в листопаді 2024 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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