Турецький центробанк отримав нового голову

Новим головою Центрального банку (ЦБ) Туреччини призначено Фатіха Карахана, який обіймав посаду заступника керуючого регулятором. Про це передає « Анадолу ».

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Рішення про призначення Фатіха Карахана головою ЦБ за підписом президента Реджепа Тайіпа Ердогана опубліковано в Офіційному віснику — Resmi Gazete.

Згідно з рішенням, глава ЦБ Хафізе Гайє Еркан звільнена з посади і на вакантне місце призначений заступник керуючого регулятором Фатіх Карахан.

Фатіх Карахан народився у місті Ескішехір у 1982 році. У 2006 році закінчив факультет математики та промислової інженерії Університету Богазичі. Здобув ступінь магістра та доктора економіки в Пенсільванському університеті у 2012 році.

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У листопаді 2022 року призначений головним економістом Amazon.

На посаду заступника голови Центрального банку Турецької Республіки Карахан був призначений 28 липня 2023 року.

Нагадаємо

Хафізе Гайє Еркан очолила турецький Центробанк влітку 2023 року і стала першою жінкою на цій посаді. За неї регулятор почав різко підвищувати ключову ставку і натомість високої інфляції. Еркан навчалася в Прінстоні, довгий час прожила в США і встигла попрацювати у таких компаніях, як Goldman Sachs, Marsh McLennan та First Republic Bank.