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5 лютого 2024, 11:57

Інфляція у Туреччині продовжує бити рекорди

Інфляція в Туреччині зафіксувала найбільший місячний стрибок із серпня, наближаючись до 65% у річному обчисленні. Про це пише CNBC.

Інфляція в Туреччині зафіксувала найбільший місячний стрибок із серпня, наближаючись до 65% у річному обчисленні.

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Згідно з оприлюдненими в понеділок даними турецького центрального банку, у січні інфляція в Туреччині зафіксувала найбільший місячний стрибок із серпня, збільшившись на 6,7% порівняно з груднем.

Індекс споживчих цін для країни з населенням 85 мільйонів осіб зріс на 64,86% щорічно, трохи підвищившись порівняно з 64,77% у грудні.

Сектори, де найбільше зросли ціни, це здоров’я — на 17,7%, готелі, кафе та ресторани — на 12%, а також різні товари та послуги — трохи більше ніж на 10%. Одяг і взуття були єдиним сектором, який продемонстрував падіння цін за місяць на -1,61%.

Харчові продукти, напої та тютюнові вироби, а також транспорт зросли приблизно на 5%-7% у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як вартість житла зросла на 7,4% з грудня.

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Джерело: Мінфін
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