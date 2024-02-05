У даркнеті виставили на продаж базу даних Binance: що заявила біржа

У даркнеті невідомий зловмисник нібито виставив на продаж базу даних Binance , але криптобіржа спростовує ці заяви. Про це пише сайт incrypted.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

База даних містить інформацію про верифікованих користувачів платформи, таку як ім'я, номер телефону і країну. Втім,Binance спростувала факт витоку, зазначивши, що всі дані захищені.

«Облікові записи ретельно захищені, що охоплює багаторівневу авторизацію, біометрію та аутентифікатори», — написали представники компанії у відповіді на пост у соцмережі X.

У відповідь на це один із користувачів послався на скриншот уже іншого оголошення. У ньому зловмисник стверджує, що у нього є доступ до облікового запису сервісу KodexGlobal. Через нього можна надіслати запит на отримання даних низки платформ, включно з Coinbase і Binance.

Читайте також: 15 мільйонів профілів Trello потрапили на чорний ринок