15 мільйонів профілів Trello потрапили на чорний ринок

Популярний хмарний сервіс для командної роботи Trello став жертвою масового витоку даних. 15 мільйонів профілів продаються на тіньовому ринку. Про це пише Forbes.

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Витік даних

Як зазначає служба Have I Been Pwned, дані містять ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, ім'я користувача та посилання на профіль.

Trello є популярним інструментом для спільної роботи, який дає змогу створювати дошки, списки та картки для організації завдань і проєктів. Сервіс заявляє, що у нього понад 50 мільйонів користувачів по всьому світу.

Що сказали в компанії

Як зазначається на сайті компанії Atlassian, яка є власником сервісу, всі дані, які були опубліковані зловмисниками були узяті з відкритих джерел й за інформацією компанії злому системи не відбулось.

«Зловмисники отримали лише інформацію про профіль користувача Trello, яка була загальнодоступною, і поєднали цю інформацію з електронними адресами, які отримали з іншого джерела», — йдеться у повідомленні.

Користувачам сервісу радять перевірити налаштування конфіденційності, щоб переглянути які саме дані можуть бути відкритими. Для додаткового захисту акаунту в сервісі порадили увімкнути двофакторну автентифікацію й поміняти пароль на надійний.

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