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24 січня 2024, 18:02

15 мільйонів профілів Trello потрапили на чорний ринок

Популярний хмарний сервіс для командної роботи Trello став жертвою масового витоку даних. 15 мільйонів профілів продаються на тіньовому ринку. Про це пише Forbes.

Популярний хмарний сервіс для командної роботи Trello став жертвою масового витоку даних. 15 мільйонів профілів продаються на тіньовому ринку.

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Витік даних

Як зазначає служба Have I Been Pwned, дані містять ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, ім'я користувача та посилання на профіль.

Trello є популярним інструментом для спільної роботи, який дає змогу створювати дошки, списки та картки для організації завдань і проєктів. Сервіс заявляє, що у нього понад 50 мільйонів користувачів по всьому світу.

Що сказали в компанії

Як зазначається на сайті компанії Atlassian, яка є власником сервісу, всі дані, які були опубліковані зловмисниками були узяті з відкритих джерел й за інформацією компанії злому системи не відбулось.

«Зловмисники отримали лише інформацію про профіль користувача Trello, яка була загальнодоступною, і поєднали цю інформацію з електронними адресами, які отримали з іншого джерела», — йдеться у повідомленні.

Користувачам сервісу радять перевірити налаштування конфіденційності, щоб переглянути які саме дані можуть бути відкритими. Для додаткового захисту акаунту в сервісі порадили увімкнути двофакторну автентифікацію й поміняти пароль на надійний.

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Джерело: Мінфін
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