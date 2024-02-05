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5 лютого 2024, 10:46

Яндекс розділить компанію. Нідерландський підрозділ продав бізнес за $5,2 млрд

Нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський Яндекс за 475 мільярдів рублів ($5,2 млрд) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Нідерландська компанія Yandex N.

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Новою головною компанією стане зареєстрована в Калінінградській області «Міжнародна компанія акціонерне товариство «Яндекс». Основним власником стане «Консорціум.Перший», що складається з 50 осіб. Серед них не буде осіб під санкціями США, ЄС, Великої Британії або Швейцарії.

Нідерландська Yandex N.V. «збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів», йдеться у заяві. Засновник компанії Аркадій Волож після поділу компанії продовжить самостійно розвивати за кордоном низку бізнесів «Яндекса».

У релізі названо оцінку компанії — 475 млрд рублів з урахуванням обов'язкової 50%-вої знижки, встановленої російським урядом для іноземних інвесторів, які залишають країну. Приблизно тільки половину суми буде виплачено грошима, решту — акціями Yandex N.V.

Головними претендентами на участь у консорціумі з купівлі контролю в Яндексі джерела The Bell і Meduza раніше називали російського олігарха, засновника «Інтерроса» Володимира Потаніна, співвласника «Лукойла» Вагіта Алекперова і засновника Kismet Capital Group Івана Тавріна, а також групу ВТБ (структурує всю угоду), засновника Faberlic і депутата Держдуми від партії «Нові люди» Олексія Нечаєва, пенсійний фонд «Газфонд» і главу РФПІ Кирила Дмитрієва.

Частина інвесторів в угоді може представляти інтереси мільярдера і друга володимира путіна Юрія Ковальчука, стверджували джерела видань.

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Джерело: Мінфін
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