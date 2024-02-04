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4 лютого 2024, 12:11

Банкомати в Австрії перестали працювати з картками російського Газпромбанку

Австрійські банкомати перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку, найбільшої російської кредитної організації, яка досі не потрапила під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Австрійські банкомати перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку, найбільшої російської кредитної організації, яка досі не потрапила під санкції Євросоюзу.

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Що відомо

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, російським журналістам сказали, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії «відмовляються відповідати», чому не видаються гроші.

Газпромбанк, разом із «ДОМ.рф», один із двох банків зі списку 10 найбільших у росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак в ухваленому наприкінці грудня 12 пакеті санкцій такого заходу немає.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
4 лютого 2024, 13:56
#
Спочатку подумав що це за зрада бо ж Віза та Майстер обіцяли відключити картки ще навесні 2022.
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