Банкомати в Австрії перестали працювати з картками російського Газпромбанку

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Що відомо

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, російським журналістам сказали, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії «відмовляються відповідати», чому не видаються гроші.

Газпромбанк, разом із «ДОМ.рф», один із двох банків зі списку 10 найбільших у росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак в ухваленому наприкінці грудня 12 пакеті санкцій такого заходу немає.

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