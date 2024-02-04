Австрійські банкомати перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку, найбільшої російської кредитної організації, яка досі не потрапила під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє Радіо Свобода.
4 лютого 2024, 12:11
Банкомати в Австрії перестали працювати з картками російського Газпромбанку
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Що відомо
В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, російським журналістам сказали, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії «відмовляються відповідати», чому не видаються гроші.
Газпромбанк, разом із «ДОМ.рф», один із двох банків зі списку 10 найбільших у росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак в ухваленому наприкінці грудня 12 пакеті санкцій такого заходу немає.
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Джерело: Мінфін
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