Ціни на какао-боби досягли максимуму з 1977 року

Ціни на какао-боби в п'ятницю зростають шосту сесію поспіль і, ймовірно, оновлять максимум за 46 років за підсумками торгів, повідомляє MarketWatch.

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«Пропозиція какао-бобів із Західної Африки залишається обмеженою, і очікування, що обсяги їх виробництва будуть нижчими від попиту, посилюються», — зазначає віцепрезидент The Price Futures Group Джек Сковіл.

Березневі ф'ючерси на какао-боби подорожчали на 1%, до $5006 за тонну, на торгах на американському майданчику ICE у п'ятницю.

У четвер ціна цих контрактів склала $4956 за тонну — це максимум на закриття ринку з 20 липня 1977 року, за даними Dow Jones.

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У січні какао-боби подорожчали на 15%, що є найбільшим зростанням з листопада 2020 року.

Урожай какао-бобів відстає від рівнів попереднього сільгоспроку, йдеться у огляді Commerzbank.

Оцінки експортерів показують, що постачання какао-бобів у порти Кот-д'Івуару, що є найбільшим світовим виробником цього виду сировини, у період з початку сільськогосподарського року в жовтні і до кінця січня були на 35% нижчими порівняно з тим же періодом роком раніше, відзначають у Commerzbank.

Це означає, що ринок какао-бобів буде дефіцитним третій рік поспіль, кажуть експерти банку.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що ціни на каву сорту робуста (Robusta) значно зросли на тлі конфлікту у Червоному морі. Березневий контракт на біржі ICE з початку року подорожчав на 11,6%, і на піку 16 січня закрився на рівні $3170 за тонну. А з початку листопада зростання становило 36%.