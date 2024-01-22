Ціни на каву підскочили у січні на 11% на тлі конфлікту у Червоному морі

Bloomberg зазначає, що подорожчання кави у січні відбулося після того, як глобальний дефіцит уже призвів до зростання цін більш ніж на 60% у 2023 році на тлі посушливої погоди у В'єтнамі.

Раніше історичні максимуми відновили вартість ф'ючерсів на какао. Зростання попиту на какао-боби, зокрема сприяв дефіцит поставок, побоювання з приводу падіння виробництва какао у світі та зниження курсу фунта по відношенню до долара, повідомляв Reuters.

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Очікується, що дефіцит на ринку какао збережеться третій сезон поспіль.