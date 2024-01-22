Ціни на каву сорту робуста (Robusta) значно зросли на тлі конфлікту у Червоному морі. Березневий контракт на біржі ICE з початку року подорожчав на 11,6%, і на піку 16 січня закрився на рівні $3170 за тонну. А з початку листопада зростання становило 36%. 19 січня ф'ючерси з постачанням у березні торгувалися на рівні $3084 за тонну.
Ціни на каву підскочили у січні на 11% на тлі конфлікту у Червоному морі
Як пише Bloomberg, заворушення в Червоному морі завдають шкоди судноплавству та торговим потокам. Напади хуситів на торгові судна в Червоному морі порушили ключовий шлях для експорту кави з В'єтнаму, змусивши багатьох перевізників товарів обирати довші маршрути.
У результаті покупці почали уникати угод з виробниками Robusta з В'єтнаму через зростаючі витрати на доставку і більш тривалий, ніж зазвичай, час у дорозі. Натомість вони прагнуть забезпечити більше поставок із Бразилії.
Bloomberg зазначає, що подорожчання кави у січні відбулося після того, як глобальний дефіцит уже призвів до зростання цін більш ніж на 60% у 2023 році на тлі посушливої погоди у В'єтнамі.
Раніше історичні максимуми відновили вартість ф'ючерсів на какао. Зростання попиту на какао-боби, зокрема сприяв дефіцит поставок, побоювання з приводу падіння виробництва какао у світі та зниження курсу фунта по відношенню до долара, повідомляв Reuters.
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Очікується, що дефіцит на ринку какао збережеться третій сезон поспіль.
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