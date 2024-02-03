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3 лютого 2024, 9:10

Турецький будівельний холдинг Ronesans йде з росії

Турецький будівельний холдинг Ronesans оголосив про вихід з російського ринку. У пресслужбі компанії уточнили, що вихід із будівельного бізнесу завершився у травні 2022 року, з бізнесу у сфері нерухомості — у червні 2023-го, але раніше про це не повідомлялося. Про це йдеться у повідомленні холдингу.

Турецький будівельний холдинг Ronesans оголосив про вихід з російського ринку.
Фото: trmonitor.net

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Деталі

«Стратегічне рішення відійти від прямого управління на цьому ринку змінило стратегію зростання Ronesans. Глобальна присутність групи тепер поширюється на різні регіони, включаючи Туреччину, Нідерланди, Німеччину та країни СНД з акцентом на Казахстан та Туркменістан», — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць виходу із російського ринку компанія не навела.

У пресслужбі компанії повідомили, що виторг за 2023 рік очікується на рівні 3,3 млрд євро, що на 10% більше у порівнянні з 2022 роком. За підсумками 2024 року компанія поставила за мету оборот в 4,5 млрд євро.

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У компанії очікують, що значне зростання виручки буде забезпечено доходами від будівництва, пов'язаного з міжнародними та локальними інвестиційними проєктами в охорону здоров'я та вітряні електростанції.

Окрім цього, Ronesans Holding також оголосив про плани в 2024 році провести первинне публічне розміщення (IPO) акцій Ronesans Real Estate Investment.

«Це IPO стане першим з потенційних багатьох інших, оскільки Ronesans Group набирає обертів», — сказано в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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