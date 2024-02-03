Турецький будівельний холдинг Ronesans йде з росії

Турецький будівельний холдинг Ronesans оголосив про вихід з російського ринку. У пресслужбі компанії уточнили, що вихід із будівельного бізнесу завершився у травні 2022 року, з бізнесу у сфері нерухомості — у червні 2023-го, але раніше про це не повідомлялося. Про це йдеться у повідомленні холдингу.

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Деталі

«Стратегічне рішення відійти від прямого управління на цьому ринку змінило стратегію зростання Ronesans. Глобальна присутність групи тепер поширюється на різні регіони, включаючи Туреччину, Нідерланди, Німеччину та країни СНД з акцентом на Казахстан та Туркменістан», — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць виходу із російського ринку компанія не навела.

У пресслужбі компанії повідомили, що виторг за 2023 рік очікується на рівні 3,3 млрд євро, що на 10% більше у порівнянні з 2022 роком. За підсумками 2024 року компанія поставила за мету оборот в 4,5 млрд євро.

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