Бундестаг ухвалив бюджет на 2024 рік. Це сталось після майже місячної затримки й у документ включили непопулярні заходи. Втім, Німеччина виділяє обіцяні Україні 8 мільярдів євро. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.
Німеччина схвалила бюджет й заклала у нього 8 мільярдів євро для України
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У бюджет депутати заклали жорсткі боргові обмеження та скасування сільськогосподарських субсидій, проти чого виступали фермери.
Як пише AFP, бюджет Німеччини на 2024 рік ухвалили 388 голосами «за» і 279 голосами «проти» депутатів Бундестагу. Він становитиме 477 млрд євро, з яких 39 млрд євро припадають на запозичення.
Таким чином Німеччина повертається до конституційно закріпленої практики «боргового гальма», яке не дозволяє державі позичати понад 0,35% річного ВВП. Механізм призупинили у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 і пізніше продовжили через повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Водночас у документі закладені майже 8 млрд євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.
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