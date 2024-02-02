Банки прогнозують зростання кредитування — НБУ

Банки очікують продовження росту попиту на кредити як серед бізнесу, так й серед населення. Про це повідомляє Нацбанк .

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Рівень схвалення банками заявок зріс для усіх типів корпоративних кредитів, найбільше — для малих та середніх підприємств. Надалі зростав рівень схвалення заявок для кредитів населенню, найбільше — на іпотеку.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, за результатами щоквартального опитування банків про умови кредитування, поліпшення основних показників триває — більшість респондентів очікує на зростання кредитування підприємств та населення в наступні 12 місяців.

Попит на корпоративні кредити в четвертому кварталі надалі відновлювався, як і впродовж 2023 року. Вперше за останні п’ять кварталів попит великих підприємств зріс помітніше, ніж попит на позики МСП.

Попит на іпотеку знизився, що перервало тенденцію його понад річного зростання. Переважно про це зазначили великі банки. Попит на споживчі позики не змінився.

Респонденти прогнозують подальше зростання попиту на позики бізнесу в першому кварталі 2024 року. Найбільше — на гривневі та короткострокові кредити, позики великим компаніям. Очікується, що попит на іпотеку зменшиться, а на споживчі позики — не зміниться.

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